Названо наиболее популярное у россиян направление для перелетов с детьми на лето

Наиболее востребованным у российских туристов направлением перелетов с детьми на грядущее лето стал маршрут Москва — Симферополь. Такая информация содержится в пресс-релизе турсервиса Kupibilet.ru, полученном «Лентой.ру» в пятницу, 21 апреля.

Эксперты компании выяснили это, проанализировав данные о раннем бронировании авиабилетов на июнь-август 2017 года. На рейсы Москва — Симферополь пришлось более 30 процентов от всех заказанных на Kupibilet.ru проездных документов на лето. Средняя цена билета на одного человека туда и обратно составила 7,7 тысячи рублей.

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На втором месте по популярности — перелеты в этот же крымский город из Санкт-Петербурга. По этому маршруту было забронировано 16,5 процента авиабилетов. Тариф на путешествие равняется примерно 9,2 тысячи рублей.

Направление Москва — Сочи замыкает тройку (15,9 процента билетов, стоимость 5,2 тысячи рублей). Четвертое место досталось городу Тиват в Черногории. Перелет из Москвы и обратно обойдется почти в 12 тысяч рублей.

Пятую строчку разделили визиты из столицы России в молдавский Кишинев (3,9 тысячи рублей) и греческий Салоники (8,3 тысячи рублей). В топ-9 в порядке убывания были включены полеты из Москвы в Анталью, Анапу, маршрут Петербург — Сочи и путешествие из российской столицы в Афины.

В начале апреля Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что рост спроса путешественников на отдых с детьми прошедшей зимой превысил 100 процентов.

