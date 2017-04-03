Рост популярности семейного отдыха у россиян превысил 100 процентов

У россиян резко выросла популярность семейного отдыха. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным туристического поисковика Onlinetours.ru, почти восемь процентов от общего числа путешественников бронировали зимой 2016-2017 годов путевки на семью с двумя детьми. Это на 113 процентов больше, чем в аналогичный период 2015-2016 годов.

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Доля туров на двух взрослых с одним ребенком достигла 18 процентов. Рост по сравнению с прошлой зимой составил 71 процент.

Востребованность отдыха парами без детей, напротив, упала на 20 процентов. Число таких туристов составило 40,2 процента. Также сократилась и доля путевок на одного человека. В одиночку желали отправиться отдыхать 9,3 процента граждан (минус 15 процентов).

Кроме того, у россиян на 45 процентов выросла популярность отелей категории четыре звезды. Прошедшей зимой такой тип размещения выбрали более 28 процентов пользователей Onlinetours.ru.

В марте СМИ назвали семь городов Европы, наиболее подходящих для путешествий с детьми. В список, в частности, включили Копенгаген, Амстердам, Барселону и другие населенные пункты.