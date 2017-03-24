Названы лучшие направления в Турции для отдыха с детьми

Эксперты индустрии путешествий перечислили восемь направлений в Турции, подходящих для отдыха с детьми в возрасте от одного года до шести лет. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В список, места в котором не ранжируются, специалисты включили курорт Белек в провинции Анталья. В районе этого города расположены пляжи с пологим входом в море, что важно для комфортного купания детей. Кроме того, в самом Белеке есть дельфинарий и аквапарк, а выбор отелей для отдыха всей семьей достаточно большой.

В перечень попал и город Сиде, также находящийся в Анталье. В этом населенном пункте тоже расположено много семейных гостиниц и пляжей с удобным заходом в море.

Кроме того, в список вошел сам город Анталья. Большинство местных отелей категории четыре и пять звезд предлагают различные услуги для юных туристов: аквапарки, водные горки, детские комнаты и площадки. В число других подходящих для поездки с малышами направлений вошли курорты Аланья, Фетхие, Бодрум, Кемер и Мармарис.

По результатам опроса российских туристов, проведенного в июне 2016 года, Турция оказалась на пятом месте популярных для семейного отдыха стран. Лидером путешественники признали Испанию.