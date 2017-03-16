Арабский эмират предложил российским детям бесплатный отдых

Департамент по туризму эмирата Рас-эль-Хайма подготовил для россиян программу Kids Go Free, которая позволяет бесплатно отдыхать в данной стране детям до 12 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 16 марта.

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Специальные предложения в рамках Kids Go Free касаются авиабилетов, проживания в отелях эмирата, обслуживания в ресторанах и экскурсий. Забронировать туры Kids Go Free для отдыха всей семьей россияне смогут с 20 марта.

Предложение будут действовать с июня по август текущего года. Отмечается, что в проекте примут участие многие российские туроператоры.

Гендиректор департамента по туризму Рас-эль-Хаймы Хайтам Маттар выразил надежду, что данная кампания позволит привлечь больше гостей из России. Он добавил, что в 2016 году поток российских путешественников в эмират вырос на 20 процентов по сравнению с 2015 годом.

Рас-эль-Хайма находится на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В январе сообщалось о рекордном росте спроса россиян на посещение ОАЭ во время длинных выходных в честь Дня защитника Отечества.