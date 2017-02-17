Менее половины российских мужчин готовы полностью оплачивать отдых партнерши

Менее половины мужчин в России готовы взять на себя все расходы при путешествии с партнершей. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 17 февраля.

В ходе проведенного компанией опроса 45 процентов его участников мужского пола заявили, что полностью оплачивают совместный отпуск. Кроме того, три процента сказали, что все расходы покрывают их партнерши.

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Также выяснилось, что среди россиянок 31 процент ездит в отпуск за счет своего мужчины. Пять процентов признались, что оплачивают все сами.

Почти четверть респондентов (мужчины и женщины) предпочитает делить затраты на отдых пополам. Лишь четыре процента респондентов сказали, что в путешествиях с партнером каждый обеспечивает сам себя. Представитель momondo Ирина Рябовол отметила, что подобная модель поведения популярна в западных странах, но в России, судя по всему, пока не приживается.

Опрос был проведен в 2017 году среди двух тысяч самостоятельных российских путешественников.

В ноябре 2016 года сервис Booking.com выяснил, что поездки радуют туристов сильнее, чем любовь и материальные блага. В июне того же года стало известно, что россияне считают своим главным спутником в поездке смартфон, а не любимого человека.