Расходы россиян на путешествия по стране выросли почти на 90 процентов

Россияне за год потратили на путешествия по стране 10,47 миллиарда долларов, что на 88 процентов больше, чем в 2015 году. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Такие данные озвучила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, сославшись на информацию Центробанка. Она заявила, что в развитии внутреннего туризма большую роль сыграла стабилизация курса рубля.

По оценке аналитиков АТОР, это беспрецедентно высокая цифра. Даже в 2015 году, когда начался рост интереса к отдыху внутри страны, такого увеличения расходов не было.

Траты россиян на заграничные поездки в 2016 году составили порядка 3,24 миллиарда долларов. Это на 24 процента меньше, чем год назад.

По данным туристического сервиса OneTwoTrip, в уходящем году примерно 30 процентов российских путешественников отправлялись за рубеж, а 70 процентов — в поездки по стране.

