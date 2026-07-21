Трамп оценил прошедший в США чемпионат мира по футболу

Президент США Трамп назвал ЧМ-2026 самым успешным в истории

Президент США Дональд Трамп оценил прошедший в его стране чемпионат мира по футболу — 2026. Его слова приводит Clash Report.

«Это был самый успешный в истории чемпионат мира. У нас даже не было протестов. Никто не совершал преступлений», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США планируют подать заявку на проведение мундиаля в 2038 году. «Мы обязательно должны провести чемпионат мира еще раз. И сделать это нужно, пока я еще здесь. Слышишь, Джанни?» — обратился Трамп к главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чемпионом мира по футболу 2026 года стала сборная Испании. В финале турнира она переиграла команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч оказался на счету полузащитника Феррана Торреса — он забил на 106-й минуте.