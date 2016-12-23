Отдых на родине выбрало большинство российских туристов

Туристический сервис OneTwoTrip выяснил, что в уходящем году порядка 30 процентов российских путешественников выбрали поездки за рубеж, а 70 процентов — путешествия по стране. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав информацию об авиабилетах и отелях, забронированных через OneTwoTrip в 2016 году.

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На рост интереса к внутренним направлениям повлияли стремление россиян сэкономить на туризме, а также удешевление перелетов. Средний чек на авиабилеты по России в сравнении с 2015 годом снизился на восемь процентов, до 14,6 тысячи рублей (туда и обратно).

По прогнозам OneTwoTrip, в 2017 году цены на перелеты внутри страны сохранятся на уровне 2016-го. Вместе с тем в компании допускают небольшую корректировку средней стоимости.

Авиабилеты за границу подорожали в текущем году примерно на шесть процентов в сравнении с 2015-м. Средний тариф составил 17,7 тысячи рублей. В 2017 году на зарубежных направлениях, как и на внутренних, сохранятся текущие цены, если не произойдет резкого скачка валют, предполагают в OneTwoTrip.

В понедельник, 19 декабря, стало известно, что более 40 процентов забронировавших туры на новогодние праздники россиян выбрали отдых на родине.