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19:26, 21 июля 2026 (обновлено: 19:32, 21 июля 2026)Интернет и СМИ

Известный российский блогер вышел на связь после сообщений о похищении во Вьетнаме

Блогер Мальцев после слухов о похищении во Вьетнаме заявил, что с ним все в порядке
Маргарита Щигарева

Фото: wirestock / Designed by Magnific

Российский блогер и стример Роман Мальцев, известный как Ozon671Games, вышел на связь после того, как в интернете распространился слух о его похищении во Вьетнаме. В своем Telegram-канале он заявил, что с ним все в порядке.

«Друзья, что вы там переживаете-то, я не понимаю? Нормально все», — обратился Мальцев к подписчикам в аудиосообщении. При этом некоторые комментаторы предположили, что блогера могли заставить записать это сообщение.

Позднее стример также выложил ролики, на которых видно, что он сидит в наушниках за компьютером. Кроме того, он дал понять, что его аккаунт был взломан.

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21 июля в Telegram-канале Ozon671Games был опубликован пост, в котором говорилось, что блогер попал в критическую ситуацию во Вьетнаме. В публикации утверждалось, что местная жительница увезла его к себе и получила доступ к его аккаунтам, после чего начала публиковать его личные видео и переписки, а также угрожать его друзьям и требовать у них деньги.

«Мой телефон находится у нее, она обманом получила доступ к моим соцсетям. Сейчас я делаю все возможное, чтобы восстановить нормальную связь и вернуть контроль над своими устройствами и жизнью», — также сообщалось в посте. Публикация позднее была удалена. При этом некоторые Telegram-каналы решили, что Мальцев во Вьетнаме попал в плен.

Ozon671Games начал публиковать видео в 2007 году. Несмотря на долгую карьеру, известен скорее как нишевый блогер из «нижнего» интернета. Также Мальцев стал героем нескольких мемов.

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