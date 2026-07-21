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19:26, 21 июля 2026 (обновлено: 19:31, 21 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла опасность скрытого обезвоживания

Врач Конюхова: Длительное обезвоживание вызывает повышенную токсическую нагрузку на печень
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Janosch Lino / Unsplash

Гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Наталья Конюхова объяснила, чем опасно скрытое обезвоживание. Тяжелые последствия этого состояния она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Конюховой, длительное обезвоживание приводит к системным нарушениям в работе организма. «В первую очередь это состояние сказывается на здоровье желудочно-кишечного тракта. Дефицит воды нарушает секрецию пищеварительных соков, из-за чего замедляется расщепление пищи, запускаются процессы брожения и гниения в кишечнике. Это не только вызывает дискомфорт и вздутие, но и приводит к повышенной токсической нагрузке на печень», — предостерегла гастроэнтеролог.

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Врач добавила, что, когда организму не хватает воды, он включает режим жесткой экономии. Толстая кишка начинает буквально высасывать последние капли влаги из отходов пищеварения. По ее словам, в результате стул становится слишком плотным и твердым, начинаются запоры, а в перспективе появляются анальные трещины, геморрой и дивертикулез.

Кроме того, как рассказала Конюхова, при дефиците жидкости кровь становится густой и вязкой. Чтобы протолкнуть ее, сердцу приходится работать с удвоенной силой, из-за чего поднимается артериальное давление и резко возрастает риск образования тромбов.

Врач предупредила, что скрытое обезвоживание протекает незаметно, но системно разрушает здоровье. Она уточнила, что человек теряет жидкость непрерывно — в процессе дыхания, потоотделения и естественных выделений. При этом чувство жажды может притупляться из-за хронического стресса или возрастных изменений.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов раскрыл важный сигнал проблем со здоровьем. Он посоветовал не игнорировать учащенное сердцебиение в покое, когда пульс повышается без физической нагрузки.

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