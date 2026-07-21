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19:31, 21 июля 2026 (обновлено: 19:37, 21 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России предложили перестать рассылать красную квитанцию ЖКХ

Депутат Панеш: Красный цвет квитанций не имеет никакой юридической силы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

Многие воспринимают красный цвет квитанций как сигнал о штрафах, судебных исках или блокировке счетов, но на самом деле красный цвет не имеет юридической силы, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат отметил, что законодательство не устанавливает требований к цвету или оформлению платежного документа. Он пояснил, что ни в Жилищном кодексе, ни в Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства, ничего не сказано про цвет квитанций. Панеш указал, что это всего лишь инициатива конкретной управляющей компании или расчетного центра, которая пытается привлечь внимание к задолженности исключительно психологическим приемом.

«Содержание красной квитанции ничем не отличается от обычной платежки — она содержит те же сведения о начислениях, тарифах и объемах потребленных услуг. Такой документ не является штрафом и не означает, что управляющая компания уже подала в суд. Это лишь напоминание о том, что у собственника накопилась задолженность, обычно за три и более месяца», — объяснил парламентарий.

В таких ситуациях Панеш порекомендовал сначала проверить сумму: сравнить ее с привычными платежами за предыдущие месяцы, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги». Чтобы рассеять подозрения, можно подать в управляющую компанию заявление с требованием предоставить акт сверки. Если долг подтвердится, но оплатить его сразу полностью нет возможности, можно предложить заключить соглашение о рассрочке — компании, как правило, идут навстречу, рассказал депутат.

Ранее Панеш заявлял, что в России нужно создать единый прозрачный реестр нуждающихся в жилье граждан для исключения манипуляций в очередях.

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