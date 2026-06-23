В России придумали способ помочь нуждающимся в жилье россиянам

Депутат Панеш предложил создать реестр нуждающихся в жилье россиян

В России нужно создать единый прозрачный реестр нуждающихся в жилье граждан для исключения манипуляций в очередях. Такую меру предложил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш, передает NEWS.ru.

Депутат отметил, что сейчас россияне не в курсе своей позиции в списках, из-за чего не могут спрогнозировать срок получения квартиры. «Мы должны перейти от предоставления жилья по остаточному принципу к гарантированному госстандарту... Сегодня очередями манипулируют на местах. Граждане не понимают, когда придет их очередь, а чиновники могут задвигать своих вперед. Единая цифровая база данных — это инструмент наведения порядка и борьбы с коррупцией», — заявил Панеш.

Он добавил, что финансирование жилищных программ необходимо кардинально увеличить, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся.

Ранее основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик усомнился в пользе семейной ипотеки. По его словам, потенциал программы в России постепенно исчерпывается.