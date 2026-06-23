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15:28, 23 июня 2026Экономика

В пользе семейной ипотеки усомнились

Специалист Зубик: Потенциал семейной ипотеки в России постепенно исчерпывается
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Потенциал семейной ипотеки в России постепенно исчерпывается — ее становится недостаточно для полноценного восстановления спроса на новостройки. В пользе льготной программы для строительной отрасли усомнился основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик, пишет «Газета.ru».

После завершения массовой льготной ипотеки на новостройки именно семьи с детьми стали основной категорией покупателей жилья на первичном рынке, отметил специалист. Девелоперам пришлось перестроить продажи под этот сегмент.

«Некоторое время рынок сохранял устойчивость за счет адресных программ и рассрочек, но в 2026 году стало очевидно, что потенциал такой модели постепенно исчерпывается», — подчеркнул Зубик.

Продажи остаются заметно более низкими, чем в последние два года. В Московском регионе по итогам апреля 2026-го объем сделок оказался на 30 процентов ниже 2025-го и на 40 процентов уступил показателям 2024-го.

Главной проблемой эксперт видит то, что семейная ипотека поддерживает очень ограниченный сегмент покупателей. Массовый же спрос остается под давлением высоких рыночных ставок. Дополнительные трудности создает неопределенность вокруг изменения условий по семейной ипотеке. Дифференцированная ставка сделает программу еще менее доступной для россиян и усилит осторожность покупателей.

«В ближайшие месяцы девелоперы продолжат активно использовать в первую очередь субсидированные программы и отчасти рассрочки, однако возможности этих инструментов ограничены. С одной стороны, довольно существенно увеличивается стоимость объекта, что отталкивает многих покупателей. А с другой стороны, длительное стимулирование продаж снижает маржинальность проектов, сокращает наполнение эскроу-счетов (в случае рассрочек) и усиливает финансовую нагрузку на отрасль», — заключил Зубик.

Ранее россиян предупредили, что после изменения условий по семейной ипотеке кредит для россиян с одним ребенком подорожает вдвое.

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