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19:19, 21 июля 2026Ценности

44-летняя Алена Водонаева похвасталась фигурой в бикини и высказалась о самокатчиках

Ведущая Водонаева под видео в бикини заявила, что не зайдет в один бассейн с самокатчиками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alenavodonaeva

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева похвасталась фигурой в откровенном виде и вновь высказала свое отношение к любителям ездить на электросамокатах. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» записала видео на фоне бассейна. Так, она запечатлела себя в бикини бирюзового цвета, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. При этом Водонаева позировала с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

«Я никогда не зайду в один бассейн с электросамокатчиками», — заявила знаменитость в описании к ролику.

В апреле Водонаева призвала самокатчиков начать заботиться о своем здоровье, чтобы дожить до 90 лет. При этом в своем обращении она назвала их жирными тварями.

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