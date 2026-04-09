Алена Водонаева назвала самокатчиков целлюлитными хряками

Телеведущая Алена Водонаева призвала самокатчиков заботиться о своем здоровье

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева высказала свое отношение к любителям ездить на самокатах. Ее слова приводит KP.RU.

43-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» посетила музыкальную премию «Жара Music Awards». В беседе с журналистами телезвезда призвала самокатчиков начать заботиться о своем здоровье, чтобы дожить до 90 лет. При этом в своем обращении она назвала их жирными тварями.

«(...). Вам не надо ездить на самокатах, вам надо ходить пешком, разгонять лимфу, чтобы быть здоровыми, красивыми, активными. Прекратите ездить на этом транспорте, целлюлитные хряки», — заявила знаменитость.

В июне прошлого года Водонаева раскритиковала неуместные наряды матерей на школьных линейках. Тогда телезвезда объяснила, что такие женщины хотят внимания. По ее мнению, уместность должна быть во всем и всегда.