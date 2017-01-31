Интерес к ОАЭ у российских туристов на 23 февраля вырос на 400 процентов

Интерес россиян к посещению Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в длинные выходные в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, рекордно вырос. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали представители туристического сервиса momondo.

Специалисты компании выяснили, что число поисковых запросов на перелеты в ОАЭ в период с 22 по 26 февраля увеличилось почти на 400 процентов в сравнении с аналогичным промежутком 2016 года.

Материалы по теме Разрешите откланяться Какие страны заставляют своих граждан получать выездные визы

В турсервисе рост популярности ОАЭ связали с решением властей государства выдавать россиянам визы на срок до 30 дней по прилету. За 2016 год в целом интерес российских туристов к данному направлению увеличился на 27 процентов в сравнении с 2015-м, констатировали эксперты.

В воскресенье, 29 января, стало известно, что премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум одобрил постановление правительства о предоставлении российским путешественникам въездных виз на пограничных пунктах.

По данным Ассоциации туроператоров России, наиболее популярными направлениями у граждан для путешествий на 23 февраля оказались европейские столицы, в частности, Прага, Будапешт и Вена.

