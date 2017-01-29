Россиян освободят от необходимости заранее получать визу в ОАЭ

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум одобрил постановление правительства о предоставлении гражданам России въездных виз на пограничных пунктах. Об этом сообщает информационное агентство WAM в воскресенье, 29 января.

Согласно документу, россияне смогут получить визу на 30 дней с возможностью однократного продления на такой же срок.

Как отмечается в сообщении, решение направлено на укрепление стратегического сотрудничества двух стран. Предполагается, что оно создаст новые возможности для экономического сотрудничества и укрепит конкурентоспособность ОАЭ как туристического центра.

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Агентство также отмечает, что ОАЭ — наиболее важный деловой партнер Москвы среди государств Персидского залива. За последние два года страну посетили 600 тысяч российских туристов, еженедельно между странами совершается 56 авиарейсов. При этом с вступлением в силу решения о визах их число, как ожидается, вырастет.

В настоящее время граждане России, стран СНГ и некоторых других должны получать визу в ОАЭ заранее. Она электронная — во время прохождения паспортного контроля в аэропорту турист должен предъявлять ее копию вместе с паспортом. Россияне сейчас могут получить визы по прилете в Египте, Тунисе, на Шри-Ланке.

Ранее в январе сообщалось, что туристические визы в Японию для самостоятельных российских путешественников в 2017 году стали бесплатными.