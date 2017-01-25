Виза в Японию для самостоятельных российских туристов стала бесплатной

Туристические визы в Японию для самостоятельных российских путешественников в 2017 году стали бесплатными. Об этом сообщается в блоге турсервиса Aviasales в Telegraph.

Эксперты компании напомнили, что с 1 января визовый режим между двумя странами был упрощен. До внедрения этих изменений от россиянина требовалось письмо от приглашающей стороны (гаранта) из Японии и другие документы.

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Так как найти принимающую сторону зачастую было проблематично, путешественники обращались в турфирмы и платили за их услуги в среднем семь тысяч рублей с человека.

С облегчением визового режима гарант для самостоятельных туристов стал не нужен. Таким образом, отпала необходимость в помощи туркомпаний, а также в оплате пересылки документов (письма от принимающей стороны) из Японии в Россию. За это турист отдавал еще примерно 700 рублей.

Консульского сбора за оформление японской визы для граждан России нет. Получается, что разрешение на въезд в Японию стало абсолютно бесплатным, резюмировали в Aviasales.

Специалисты также напомнили, что сейчас турист готовит один пакет документов, в который входит анкета, фотографии, заграничный паспорт и копия российского, программа пребывания, подтверждение платежеспособности зарубежного гостя и так далее.

Об облегчении визового режима для россиян правительство Японии объявило в декабре 2016 года.

