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Японцы стандартизируют кнопки умных туалетов ради туристов

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Японские производители сантехники ради удобства туристов решили стандартизировать символы на кнопках управления высокотехнологичными туалетами. Об этом в среду, 18 января, сообщает BBC News.

Каждая компания в Японии использовала свои собственные знаки для кнопок. Однако в национальной ассоциации производителей сантехнического оборудования заявили, что это создает неудобства для зарубежных гостей, которые не могут разобраться с функционированием устройства.

В итоге организация, в которую входят компании Toshiba, Panasonic и Toto, разработала восемь единых для индустрии пиктограмм. Они, в частности, обозначают поднятие крышки и сиденья унитаза, различный напор при смыве, активизацию функции биде. Новые символы начнут применяться уже в текущем году, заверили в ассоциации.

В декабре 2016 года для иностранных туристов выпустили видео, обучающее пользованию туалетами в Японии.

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