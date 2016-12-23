Для туристов выпустили видеоинструкцию по пользованию туалетами в Японии

В Японии создали видео для туристов, обучающее пользованию туалетами в стране. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее данный ролик.

Правильное поведение в уборных на видео демонстрирует мужчина в костюме и галстуке. Туристов, в частности, информируют о том, что в Японии существуют как напольные унитазы, предполагающие сиденье на корточках, так и обычные.

В ролике также показывается, как пользоваться биде. Путешественников призывают не мыть там руки. В конце записи зарубежных гостей информируют о специальной бумаге для протирания смартфонов, которая есть в уборных токийского аэропорта Нарита. На ней также напечатана инструкция по подключению к Wi-Fi в воздушной гавани.