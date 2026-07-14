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08:59, 14 июля 2026Мир

Названы ключевые темы обращения Трампа к нации

Axios: Трамп в обращении к нации затронет конфликт с Ираном и выборы 2020 года
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ключевыми темами обращения президента США Дональда Трампа к нации 16 июля станут конфликт с Ираном и американские выборы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник из числа советников президента Соединенных Штатов.

Как отметил собеседник портала, помимо двух названных тем Трамп коснется и других вопросов, которые сочтет важными. «Это будет попурри», — отметил он.

Говоря о конфликте с Ираном, источник уточнил: «Ситуация меняется с каждой минутой, но это то, чего он (Трамп, — прим. "Ленты.ру") хочет коснуться».

13 июля Трамп анонсировал обращение к нации. Оно запланировано на 21:00 16 июля по восточному времени (04:00 17 июля по московскому времени). О том, что американский президент в ходе обращения затронет тему вмешательства в выборы 2020 года, ранее сообщил журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор.

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