Названы ключевые темы обращения Трампа к нации

Axios: Трамп в обращении к нации затронет конфликт с Ираном и выборы 2020 года

Ключевыми темами обращения президента США Дональда Трампа к нации 16 июля станут конфликт с Ираном и американские выборы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник из числа советников президента Соединенных Штатов.

Как отметил собеседник портала, помимо двух названных тем Трамп коснется и других вопросов, которые сочтет важными. «Это будет попурри», — отметил он.

Говоря о конфликте с Ираном, источник уточнил: «Ситуация меняется с каждой минутой, но это то, чего он (Трамп, — прим. "Ленты.ру") хочет коснуться».

13 июля Трамп анонсировал обращение к нации. Оно запланировано на 21:00 16 июля по восточному времени (04:00 17 июля по московскому времени). О том, что американский президент в ходе обращения затронет тему вмешательства в выборы 2020 года, ранее сообщил журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор.