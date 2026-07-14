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09:04, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал Зеленского насаженным на руку Петрушкой

Блогер Пучков назвал Зеленского насаженным на руку Петрушкой, которым управляет Запад
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал президента Украины Владимира Зеленского игрушечным Петрушкой, которым управляет Запад. Такую характеристику политику он дал в эфире радиостанции Sputnik, запись опубликована в «VK Видео».

Пучков счел неудивительным тот факт, что Зеленского не допустили к заседаниям на саммите НАТО, который состоялся в Анкаре. Блогер напомнил, что Украина не входит в Североатлантический альянс.

«Они (западные страны — прим. «Ленты.ру») не про него. Он — Петрушка, насаженная на руку, которая воюет с Российской Федерацией. Воюешь? Иди воюй дальше», — высказался Гоблин.

Ранее Пучков призвал россиян не ориентироваться на Запад. Блогер заявил, что России нужно заниматься собственным развитием, а не стараться влиться в число западных стран.

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