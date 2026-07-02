Гоблин призвал откреститься от Запада

Блогер Дмитрий Пучков: России нужно заниматься собой, а не стремиться к дружбе с Западом

России следует откреститься от стремлений к дружбе с Западом и вместо этого заниматься собой, заявил блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Такой призыв он озвучил в эфире радио Sputnik.

Пучков вспомнил 90-е годы в России и охарактеризовал этот период как время, когда власть была ориентирована строго на Запад. При этом западные страны представлялись как «сияющий град на холме», добавил Гоблин.

«Борис Николаевич [Ельцин] ездил с докладом, как он коммунизм победил, "Боже, храни Америку" и всякое такое. Ну вот, началась СВО, как, дорогие представители элиты, как теперь с дружбой с Западом? Нормально получилось?» — задался вопросами блогер.

Гоблин добавил, что России нужно заниматься собственным развитием, а не стараться влиться в число западных стран.

Ранее Пучков высказался о заочном приговоре на Украине, который ему вынесли в июне 2025 года. Блогер с иронией назвал его правильной судимостью.