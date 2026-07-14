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09:09, 14 июля 2026Ценности

55-летняя телеведущая раскрыла секрет удачных фото в бикини

Телеведущая Аманда Холден заявила, что втягивает живот на фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден раскрыла секрет удачных фото в бикини. Ее комментарий публикует Daily Mail.

По словам 55-летней знаменитости, во время съемки в купальнике она непроизвольно делает вдох. Кроме того, она объяснила успех подобных кадров хорошей наследственностью.

«Я просто втягиваю живот! По-моему, все женщины делают это на подсознательном уровне, это заложено в нас природой. Но никаких фокусов здесь нет. Моя мама всегда была стройной, бабушка и сестра тоже, так что, думаю, мне повезло с генетикой», — заявила артистка, также добавив, что несколько раз в неделю занимается на велотренажере.

В марте Аманда Холден сделала интимное признание о своих украшениях.

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