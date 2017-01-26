Греческие острова попросили власти ЕС о безвизовом въезде для россиян

Власти Эгейских островов обратились к еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу с просьбой как можно быстрее запустить пилотную программу по безвизовому въезду туристов с территории Турции. Речь, в частности, идет о путешественниках из России, Турции и Ирана. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Предполагается, что в порты греческих островов граждане этих стран будут прибывать в рамках круизных маршрутов, стартующих с территории Турции. Речь, в частности, идет о курортных городах Бодрум и Измир.

По данным АТОР, с просьбой упростить режим въезда выступил губернатор Южного Эгейского региона Греции Йоргос Хатзимаркос. По его словам, этот шаг позволит поднять экономику ряда островов (Кос, Лесбос, Хиос, Самос), пошатнувшуюся из-за сокращения иностранного турпотока, вызванного наплывом беженцев в последние два года.

В своем обращении Хатзимаркос предлагает запустить программу уже в марте этого года. В течение месяца она должна будет работать только для граждан Ирана, а с апреля запустится также для путешественников из России и Турции.

Ранее в январе о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам договорились Россия и Армения. Кроме того, в ближайшее время россияне смогут ездить без виз в ЮАР, также с 1 января упростился режим посещения Японии.