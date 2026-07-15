Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:02, 15 июля 2026Интернет и СМИ

На блогера напали с ножом из-за плохих финансовых советов

На автора YouTube-канала Winners TV напали с ножом из-за плохих финансовых советов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Seung-il Ryu / NurPhoto via Getty Images

На южнокорейского блогера, автора YouTubе-канала Winners TV об инвестициях, напали с ножом из-за плохих финансовых советов. Об этом пишет портал Dexerto.

Сообщается, что утром 13 июля в Пусане молодой человек подошел к блогеру и нанес ему несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Ютубера доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Нападавшего задержали. По предварительным данным, он доверился рекомендациям из видео блогера по покупке акций и потерял большую сумму денег.

На аккаунт Winners TV подписано 93 тысячи пользователей. На канале выложено около восьми тысяч роликов.

Ранее стало известно, что двое мужчин похитили и избили южнокорейского YouTube-блогера, известного под ником Sutak. В результате он получил серьезные травмы лица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Украине терять нечего». ВСУ заявили о волне ударов по гражданским судам в Азовском море. Чем на это может ответить Россия?
    Зеленский обрушился с обвинениями на главу Минобороны Украины
    Глава российского региона рассказал об изменении в работе АЗС
    Балицкий обратился к жителям региона после убийства главного инженера ЗАЭС
    Швеция впервые внесет в красную книгу одно животное
    Российский регион накрыл град размером со сливу
    Раскрыт новый министр обороны Украины
    Врач назвал алкоголиков обреченными на несколько опасных заболеваний
    На блогера напали с ножом из-за плохих финансовых советов
    В Европе назвали условие завершения конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok