Двое мужчин похитили и избили известного блогера

Южнокорейский блогер Sutak попал в больницу после похищения и избиения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Justin Heiman / Getty Images

Популярный южнокорейский YouTube-блогер, известный под ником Sutak, попал в больницу после похищения и избиения. Об этом пишет SBS.

«Sutak сейчас находится в больнице и ожидает операции. Он сосредоточен на своем лечении и восстановлении», — сообщило агентство Sandbox Network, представляющее блогера. Уточняется, что инфлюэнсер получил серьезные травмы лица, но его жизни ничего не угрожает.

На блогера напали 26 октября. По версии следствия, двое мужчин похитили его во время встречи на парковке, увезли и сильно избили тупым предметом. Отмечается, что Sutak заблаговременно сообщил о предстоящей встрече в полицию, поскольку чувствовал угрозу, и благодаря этому злоумышленников удалось найти.

Напавшим на блогера мужчинам предъявили обвинение в похищении и попытке расправы. Также известно, что Sutak во время опроса полицией заявил, что должен был деньги одному из нападавших.

Ранее сообщалось, что южнокорейская юмористка и блогерша Им Ла Ра попала в больницу из-за сильного кровотечения. Уточнялось, что у нее возникли осложнения после родов.

