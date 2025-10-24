Интернет и СМИ
Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

Южнокорейская юмористка Им Ла Ра попала в реанимацию из-за кровотечения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @son_min-soo

Известная южнокорейская юмористка и блогерша Им Ла Ра попала в больницу из-за сильного кровотечения, которое началось вскоре после родов. Об этом пишет Chosun.

Муж юмористки, комик Сон Мин-су сообщил, что у его жены внезапно возникло сильное кровотечение. Ее доставили в отделение неотложной помощи, а затем положили в реанимацию. Он отметил, что не смог остаться рядом с супругой, поскольку это запрещено правилами реанимационного отделения.

«Все, что я могу сделать — это молиться», — добавил Сон Мин-су. Позднее он уточнил, что сможет увидеть жену в специально отведенные часы приема.

Уточняется, что Им Ла Ра 14 октября родила близнецов путем кесарева сечения. Вскоре после этого она сообщила, что у нее было кровотечение и что ей понадобится время на восстановление.

Ранее популярный южнокорейский комик Ян Се Чан раскрыл, что 12 лет назад у него нашли рак щитовидной железы. Он заявил, что до сих пор принимает медикаменты.

