Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:44, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о борьбе с раком

Комик Ян Се Чан заявил, что 12 лет назад у него нашли рак щитовидной железы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @yangse2848

Популярный южнокорейский комик Ян Се Чан заявил, что 12 лет назад у него нашли рак щитовидной железы. О борьбе юмориста с онкологическим заболеванием пишет издание Allkpop.

Комик уточнил, что узнал о диагнозе после того, как вместе с коллегами сдал плановые анализы. О болезни юмористу сообщили по телефону, когда он готовился к шоу. «У меня даже не было времени расстраиваться», — сказал Ян Се Чан.

Юморист добавил, что находившиеся рядом коллеги принялись шутить о его диагнозе, чтобы подбодрить его. «В каком-то плане это действительно меня утешило», — сказал он.

Комик также добавил, что ему до сих пор приходится принимать лекарства.

Ранее известный британский комик Питер Кэй рассказал о перенесенной им операции по удалению камня в почке дроблением. Юморист назвал ужасающим и болезненным один из этапов процедуры.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости