Популярный комик рассказал о борьбе с раком

Комик Ян Се Чан заявил, что 12 лет назад у него нашли рак щитовидной железы

Популярный южнокорейский комик Ян Се Чан заявил, что 12 лет назад у него нашли рак щитовидной железы. О борьбе юмориста с онкологическим заболеванием пишет издание Allkpop.

Комик уточнил, что узнал о диагнозе после того, как вместе с коллегами сдал плановые анализы. О болезни юмористу сообщили по телефону, когда он готовился к шоу. «У меня даже не было времени расстраиваться», — сказал Ян Се Чан.

Юморист добавил, что находившиеся рядом коллеги принялись шутить о его диагнозе, чтобы подбодрить его. «В каком-то плане это действительно меня утешило», — сказал он.

Комик также добавил, что ему до сих пор приходится принимать лекарства.

Ранее известный британский комик Питер Кэй рассказал о перенесенной им операции по удалению камня в почке дроблением. Юморист назвал ужасающим и болезненным один из этапов процедуры.