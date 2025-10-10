Известный комик перенес срочную операцию и назвал ее ужасающей

Британский комик Питер Кэй перенес срочную операцию по удалению камня в почке

Известный британский комик Питер Кэй перенес срочную операцию по удалению камня в почке дроблением (литотрипсию) и назвал ужасающим один из ее этапов. Как пишет Mirror, об этом юморист рассказал в своей новой книге.

По словам комика, несколько лет назад он начал испытывать сильные боли в области спины. Кэй отметил, что неприятные ощущения были настолько интенсивными, что доводили его до слез.

Юморист обратился в больницу и узнал, что в его правой почке образовался крупный камень и ему необходима срочная операция. Врач-уролог объявил Кэю, что для удаления камня ему введут в уретру специальный инструмент. «Меня настигло осознание: "Боже мой, он имеет в виду, что залезет мне в отверстие моего пениса". Мир рухнул у меня перед глазами», — рассказал комик.

Кэй добавил, что после удаления камня у него в мочеиспускательном канале около недели находился специальный стент, из-за чего ему было больно мочиться. По словам комика, врач не прописал ему обезболивающих препаратов.

Кроме того, он пожаловался, что удаление стента также было очень болезненным. «Это был болезненный, неприятный и ужасающий опыт, который я не хочу повторять. Никогда!» — заключил Кэй.

Ранее известная британская телеведущая Давина Макколл, пережившая операцию по удалению доброкачественной опухоли в мозге, раскрыла влияние диагноза на ее жизнь. Телезвезда заявила, что после хирургического вмешательства перестала бояться смерти.