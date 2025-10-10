Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:14, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Известный комик перенес срочную операцию и назвал ее ужасающей

Британский комик Питер Кэй перенес срочную операцию по удалению камня в почке
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Peter Kay / YouTube

Известный британский комик Питер Кэй перенес срочную операцию по удалению камня в почке дроблением (литотрипсию) и назвал ужасающим один из ее этапов. Как пишет Mirror, об этом юморист рассказал в своей новой книге.

По словам комика, несколько лет назад он начал испытывать сильные боли в области спины. Кэй отметил, что неприятные ощущения были настолько интенсивными, что доводили его до слез.

Юморист обратился в больницу и узнал, что в его правой почке образовался крупный камень и ему необходима срочная операция. Врач-уролог объявил Кэю, что для удаления камня ему введут в уретру специальный инструмент. «Меня настигло осознание: "Боже мой, он имеет в виду, что залезет мне в отверстие моего пениса". Мир рухнул у меня перед глазами», — рассказал комик.

Материалы по теме:
Что такое чекап организма? Полный список обследований для профилактики и диагностики болезней
Что такое чекап организма?Полный список обследований для профилактики и диагностики болезней
11 июня 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Кэй добавил, что после удаления камня у него в мочеиспускательном канале около недели находился специальный стент, из-за чего ему было больно мочиться. По словам комика, врач не прописал ему обезболивающих препаратов.

Кроме того, он пожаловался, что удаление стента также было очень болезненным. «Это был болезненный, неприятный и ужасающий опыт, который я не хочу повторять. Никогда!» — заключил Кэй.

Ранее известная британская телеведущая Давина Макколл, пережившая операцию по удалению доброкачественной опухоли в мозге, раскрыла влияние диагноза на ее жизнь. Телезвезда заявила, что после хирургического вмешательства перестала бояться смерти.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    В России раскрыли цели удара по северу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости