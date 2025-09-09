Пережившая удаление опухоли в мозге ведущая раскрыла влияние диагноза на жизнь

Телеведущая Макколл заявила, что изначально не хотела удалять опухоль в мозге

Известная британская телеведущая Давина Макколл, пережившая операцию по удалению доброкачественной опухоли в мозге, поначалу не хотела соглашаться на хирургическое вмешательство. Об этом и о том, как диагноз повлиял на ее жизнь, она рассказала в беседе с The Guardian.

По словам Макколл, хотя она и была шокирована диагнозом, она испытала облегчение от того факта, что опухоль в ее мозге была доброкачественной. Ведущая призналась, что, прежде чем согласиться на операцию по удалению новообразования, которую ей провели в ноябре, она обсудила этот вопрос с несколькими нейрохирургами.

Телезвезда также добавила, что до сих пор пытается осознать случившееся с ней. В частности, Макколл размышляет над тем, что бы произошло, если бы ее недуг не обнаружили вовремя или если бы она все-таки отказалась от операции. «Лучшее, что вышло из всего это, — то, что я больше не боюсь смерти», — подчеркнула ведущая.

Макколл в ноябре 2024 года перенесла шестичасовую операцию по удалению коллоидной кисты — доброкачественной опухоли головного мозга. Телеведущая узнала о новообразовании после медицинского обследования. Макколл прошла его по совету компании, для которой она прочитала лекцию о менопаузе.