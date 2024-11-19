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18:46, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Известной телеведущей удалили редкую опухоль мозга

Ведущая МакКолл заявила, что у нее обнаружили редкую коллоидную кисту в мозге
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известная британская телеведущая Давина МакКолл сообщила, что у нее нашли редкую опухоль мозга. Подробности она раскрыла в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущая сообщила, что несколько месяцев назад компания, для которой она прочитала лекцию о менопаузе, предложила ей пройти медицинское обследование. Тогда же у нее обнаружили коллоидную кисту — редкую опухоль головного мозга. По словам ведущей, за это время она обратилась к нескольким нейрохирургам.

МакКолл добавила, что размер новообразования составлял 14 миллиметров. Врачи приняли решение удалить опухоль. Ведущую госпитализировали 15 ноября, спустя три дня ее партнер сообщил, что операция прошла успешно, МакКолл уже выписали из реанимации.

Ранее британская телеведущая Наоми Истед рассказала о борьбе с опухолью. Она заявила, что ей хотели удалить матку из-за доброкачественного новообразования.

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