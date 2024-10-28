Известная телеведущая рассказала о борьбе с опухолью

Британская ведущая Наоми Истед рассказала, что у нее была 10-сантиметровая миома

Известная британская телеведущая Наоми Истед заявила, что врачи хотели удалить ей матку из-за миомы. О борьбе с распространенным заболеванием она рассказала изданию Mail Online.

Телезвезда раскрыла, что у нее обнаружили миому длиной 10 сантиметров в 2019 году после того, как у нее начались крайне обильные менструации. «У меня были настолько сильные кровотечения, что я не могла выйти из дома. Я даже не могла покинуть свою спальню», — описала она ситуацию.

Истед поставили внутриматочную спираль, что на время помогло облегчить симптомы, однако спустя три года обильные кровотечения вернулись. Тогда доктора сообщили телеведущей, что ей необходимо удалить матку. «Честно говоря, это меня разрушило. Несколько раз, выходя от врачей, я плакала», — призналась она.

Ей также провели эмболизацию маточных артерий — процедуру, при которой прекращается кровоснабжение миоматозных узлов. Однако, как заверила телеведущая, ей не помог и этот метод.

После этого она обратилась к еще одному врачу, который посоветовал ей снизить потребление сахара и углеводов. Благодаря новой диете миома уменьшилась в размерах до 2,5 сантиметра, заявила Истед.

Ранее сообщалось, что теле- и радиоведущая из Уэльса Мари Григ объявила о возвращении рака после года лечения. Она добавила, что начнет курс химиотерапии.

