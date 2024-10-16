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15:17, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая объявила о возвращении рака после года лечения

Телеведущая из Уэльса Мари Григ объявила о возвращении рака груди

Кадр: Welsh Government / Llywodraeth Cymru / YouTube

Теле- и радиоведущая из Уэльса Мари Григ объявила о возвращении рака после года лечения. Об этом пишет «Би-би-си».

«К сожалению, рак вернулся. Я скоро начну курс химиотерапии», — рассказала Григ. Она добавила, что из-за заболевания будет реже появляться на телевидении.

Отмечается, что у телеведущей в апреле 2023 года обнаружили рак груди. Оказалось, что заболевание распространилось на лимфоузлы и печень. Григ прошла курс химиотерапии и радиотерапии, также ей сделали операцию. Через год она сообщила, что анализы показали отсутствие рака в печени.

Ранее известная британская телеведущая Дейдре Сандерс рассказала, что у нее во второй раз обнаружили опухоль в груди. Она призвала женщин в возрасте старше 70 лет проходить обследование молочных желез.

Перед этим американский тележурналист Эрик Полсен сообщил, что у него нашли агрессивную форму рака. Он заверил, что готов к борьбе с болезнью.

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      Маргарита Щигарева
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