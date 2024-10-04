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20:27, 4 октября 2024Интернет и СМИ

У известной телеведущей во второй раз обнаружили рак

У британской телеведущей Дейдре Сандерс во второй раз обнаружили рак груди

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Известная британская телеведущая Дейдре Сандерс рассказала, что у нее во второй раз обнаружили опухоль в груди. Об этом пишет National World.

Сандерс отметила, что в предыдущий раз у нее диагностировали рак груди в 2022 году и с тех пор ведущая ежегодно проходит обследование молочных желез. По ее словам, недавнее исследование показало, что в одной из грудей у нее образовалась крошечная опухоль. Биопсия подтвердила, что новообразование носит злокачественный характер.

«К сожалению, мне нужно будет пройти операцию по удалению опухоли, а затем — лучевую терапию. Но мне повезло, что новообразование обнаружили на ранней стадии», — добавила 78-летняя Сандерс. Она также призвала женщин в возрасте старше 70 лет проходить обследования молочных желез.

Ранее сообщалось, что телеведущий Отар Кушанашвили пожаловался на трудности, с которыми он столкнулся после удаления раковой опухоли. Он заявил, что после операции у него появились икота, боль в животе и болезненный кашель.

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      Маргарита Щигарева
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