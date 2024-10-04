Кушанашвили пожаловался на трудности после удаления раковой опухоли

Телеведущий Кушанашвили признался, что процесс его реабилитации проходит сложно

Известный телеведущий Отар Кушанашвили пожаловался на трудности, с которыми он столкнулся после удаления раковой опухоли. О том, как проходит процесс его реабилитации, журналист рассказал в ролике, доступном в его Telegram-канале.

«Процесс реабилитации очень сложный. Я не буду вам лгать, что это раз плюнуть, что это пустяковое, ерундовое дело. Нет. Это дело, требующее и предполагающее наличие терпения, стоицизма», — признался журналист.

Он заявил, что после операции у него появились икота, боль в животе и болезненный кашель. Телеведущий добавил, что пробудет в больнице дольше, чем предполагал.

Ранее Кушанашвили, перенесший 10-часовую операцию, высказался о ней матом. Он написал, что победил рак и выжил.

1 октября стало известно, что Кушанашвили удалили злокачественную опухоль. Отмечалось, что операция длилась 10 часов и прошла успешно.

20 июня сообщалось, что журналиста госпитализировали. Кушанашвили сам обратился к врачам с жалобами на сильную боль в области живота и сердца. Его экстренно прооперировали. После этого его друг журналист Владимир Полупанов сообщил, что у телеведущего обнаружили рак.