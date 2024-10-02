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13:28, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Перенесший 10-часовую операцию Кушанашвили матом высказался о ее итогах

Перенесший операцию Отар Кушанашвили заявил, что выжил и победил рак

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, которому удалили злокачественную опухоль, рассказал об итогах операции. Пост был опубликован в его Telegram-канале.

«Я живой! Я выжил!» — написал Кушанашвили после 10-часовой операции. Он также матом заявил, что победил рак.

О том, что журналисту удалили злокачественную опухоль, стало известно 1 октября. Отмечалось, что операция прошла успешно.

В середине сентября сообщалось, что Кушанашвили готовят к операции. На тот момент он прошел четыре сеанса химиотерапии.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Он сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца, после чего его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов рассказал, что у ведущего обнаружили рак.

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      Маргарита Щигарева
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