У известного телеведущего обнаружили рак

Тележурналист Эрик Полсен заявил, что болен агрессивной формой рака

Известный американский тележурналист, ведущий на канале WWL-TV Эрик Полсен сообщил, что у него обнаружили рак. Фрагмент эфира, где говорится о его диагнозе, доступен на YouTube.

Ведущие в студии передали сообщение Полсена, некоторое время не появлявшегося в эфире. «Я буду проходить курс лечения от рака в течение нескольких месяцев. Это довольно агрессивная форма рака, но мои врачи говорят, что его можно вылечить. И они, как и я, уверены, что я смогу победить болезнь», — заявил журналист.

Он также добавил, что готов к борьбе с болезнью.

Ранее стало известно, что британский радио- и телеведущий Джейми Тикстон на время ушел с работы, чтобы лечиться от рака. Он объяснил, что ему диагностировали рак гортани на первой стадии и удалили опухоль голосовых связок.

Полсен работал на WWL-TV 47 лет. Помимо журналисткой деятельности он работал актером. Полсен снялся в фильмах «Вердикт за деньги» и «Пункт назначения-4».