53-летний телеведущий взял перерыв в работе для лечения от рака

Британский телеведущий Джейми Тикстон сообщил, что у него обнаружили рак гортани

Британский теле- и радиоведущий Джейми Тикстон сообщил, что у него обнаружили рак гортани. Его слова передает издание The Guardian.

Тикстон рассказал, что недавно перенес операцию по удалению опухоли голосовых связок. «Биопсия показала, что у меня первая стадия рака гортани», — заявил 53-летний ведущий.

По словам журналиста, он возьмет перерыв в работе для лечения. «Врачи дают позитивный прогноз, и я надеюсь вернуться [на радио] в октябре. А до тех пор мне нужно дать отдых голосовым связкам», — добавил Тикстон.

Ранее стало известно, что у австралийской телеведущей Эдвины Бартоломью нашли лейкоз. О диагнозе она сообщила в прямом эфире утреннего шоу Sunrise.

Джейми Тикстон вел передачи на каналах «Би-би-си», ITV, Channel 4 и Channel 5. Сейчас он является ведущим утреннего шоу Heart Breakfast на радиостанции Heart Radio.