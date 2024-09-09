У известной телеведущей диагностировали рак

У австралийской телеведущей Эдвины Бартоломью диагностировали лейкоз

У известной австралийской телеведущей Эдвины Бартоломью диагностировали лейкоз. О том, что врачи обнаружили у нее рак, телезвезда рассказала в прямом эфире утреннего шоу Sunrise, пишет The Sydney Morning Herald.

«У меня диагностировали рак. Это шокирует, об этом трудно рассказывать», — заявила Бартоломью. По словам телеведущей, в июле у нее обнаружили хронический миелоидный лейкоз.

Она заверила, что этот вид рака хорошо поддается лечению. «Продолжительность моей жизни не изменится. Мне просто нужно заботиться о себе и отдыхать», — добавила ведущая, с трудом сдерживая слезы.

Бартоломью также раскрыла, что у нее не было никаких симптомов, указывающих на онкологию. Телезвезда пояснила, что врачи заподозрили у нее рак по результатам анализа крови, который она сдавала в рамках плановой проверки состояния здоровья.

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