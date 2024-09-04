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16:04, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала о борьбе с опухолью мозга

Ведущая Чапман заявила, что после удаления опухоли мозга ходит на обследования

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ведущая британского шоу Escape to the Country («Побег в деревню»), продюсер Никки Чапман рассказала о жизни после удаления опухоли мозга. Она также поделилась подробностями борьбы с заболеванием, сообщает издание The Irish News.

Чапман заявила, что врачи обнаружили у нее опухоль размером с мяч для гольфа. «Без сомнения, это стало самым пугающим и шокирующим событием в моей жизни», — призналась известная телеведущая. Она вспомнила, что написала завещание после того, как узнала о диагнозе.

Ведущая уточнила, что новообразование не было злокачественным, вскоре врачи его удалили. После этого Чапман стала ходить на обследования каждые полтора года. Кроме того, после случившегося она начала отправлять деньги благотворительным фондам, специализирующимся на помощи больным с похожими диагнозами. «Единственное, что оставила мне это ситуация, — это большое чувство благодарности», — порассуждала она.

Ранее ведущий «Би-би-си» Гленн Кэмпбелл рассказал о борьбе с злокачественной опухолью мозга. По его словам, врачи удалили новообразование.

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      Мария Большакова
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