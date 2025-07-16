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21:56, 16 июля 2025Бывший СССР

Перестановки в украинском правительстве объяснили

Reuters: Зеленский хочет привлечь Трампа перестановками в правительстве Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стремится привлечь на свою сторону главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа перестановками в правительстве. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Зеленский пытается привести в порядок расходы на оборону и привлечь на свою сторону как Дональда Трампа, так и уставшую от войны общественность с помощью нового руководства. Выбор молодого экономиста (Юлии Свириденкоприм. «Ленты.ру»), хорошо известного в Вашингтоне, отражает важность восстановления отношений с администрацией Трампа после неудачного визита Зеленского в Белый дом в феврале», — говорится в публикации.

15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку. Он выложил фото заявления в социальных сетях.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк раскрыл детали кадровых перестановок в правительстве Украины. По словам парламентария, кабмин республики возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Шмыгаль займет должность министра обороны Украины. А находящегося на посту министра обороны Рустема Умерова отправят послом Украины в США.

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