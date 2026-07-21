Россиянам раскрыли цены на гастрономические путешествия по стране

РСТ: Спрос на гастрономические путешествия по России ежегодно растет на 15 процентов

Гастрономическая тема становится все более значимой частью любого вида туризма в России — спрос на подобные путешествия по стране ежегодно растет на 15 процентов. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Глава комитета РСТ по развитию устойчивого туризма Вита Саар отметила, что соотечественники готовы платить за тур на 15-20 процентов больше, если он будет включать в себя уникальные и аутентичные впечатления. А при иммерсивной подаче или гастрошоу доплата может достигать 50 процентов.

Саар также раскрыла цены на гастрономические путешествия по России. По ее словам, такая поездка в Нижегородскую или Тверскую область обойдется в 30-40 тысяч рублей, в Мурманскую область — в 50-150 тысяч рублей, а путешествие на Камчатку с океанской рыбалкой — более чем в 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туристы устремились в Казань за вкусной едой. Этот город возглавил рейтинг направлений для гастрономических путешествий по стране.

