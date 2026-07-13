Туристы устремились в один город России за вкусной едой

Казань возглавила рейтинг направлений для гастрономических путешествий по России

Путешественники устремились в Казань за вкусной едой. Российский город возглавил рейтинг направлений для гастрономических путешествий по стране. Об этом со ссылкой на исследование логистического оператора СДЭК и сервис OneTwoTrip пишет «Татар-информ».

За столицу Республики Татарстан проголосовали 54 процента участников опроса. Еще 52 процента респондентов отдали голоса за Санкт-Петербург, 49 процентов — за Владивосток. Также в «пятерку» вошли Калининград и Махачкала. Следом за ними расположились Москва, Мурманск, Владикавказ, Петрозаводск и Сочи.

При этом среди городов, попавших в рейтинг, Казань оказалась самым дорогим вариантом для гастрономической поездки. Средняя стоимость проживания там — около 9,6 тысячи рублей за ночь.

Ранее сообщалось, что россияне устремились в один регион страны за рыбалкой из фильмов про жизнь миллионеров.