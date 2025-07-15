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15:36, 15 июля 2025Бывший СССР

Премьер Украины подал в отставку

Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку на фоне сообщений о его замене на посту. Сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства!» — говорится в сообщении.

Шмыгаль направил обращение Верховной Раде Украины с просьбой принять отставку и выложил фото заявления. Чиновник также поблагодарил за доверие президента страны Владимира Зеленского.

По данным издания «РБК-Украина», Шмыгаль займет должность министра обороны Украины, а нынешний глава Минобороны Рустем Умеров будет назначен на пост посла в Соединенных Штатах Америки.

14 июля Зеленский встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство страны. Он добавил, что с этого шага на Украине начинается трансформация исполнительной власти, которая должна укрепить потенциал Киева.

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