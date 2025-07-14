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14:58, 14 июля 2025Бывший СССР

Зеленский предложил вице-премьеру возглавить правительство

Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сaisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство страны. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — говорится в публикации.

Он добавил, что с этого шага на Украине начинается трансформация исполнительной власти, которая должна укрепить экономический потенциал Киева и способствовать наращиванию производства оружия.

Ранее стало известно, что действующий глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, станет министром обороны. Руководитель оборонного ведомства Рустем Умеров в таком случае будет назначен на пост посла в Соединенных Штатах Америки.

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