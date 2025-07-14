Назван возможный кандидат на пост премьер-министра Украины

«РБК-Украина»: Зеленский может назначить премьером Украины Юлию Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский предложит должность главы правительства первому вице-премьеру Юлии Свириденко. Об этом в Telegram-канале пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщается, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль займет должность главы Минобороны страны, а нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров будет назначен на пост посла в Соединенных Штатах Америки.

До этого появилась информация о том, что Зеленский сменит послов Украины во множестве государств, среди них — страны G7 и G20.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, писало, что украинский лидер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможность замены посла Украины в Вашингтоне.