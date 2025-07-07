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12:14, 7 июля 2025Бывший СССР

Раскрыта одна из тем переговоров Трампа и Зеленского

Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил возможность замены посла Украины в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

«Президент Украины Владимир Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом», — сказано в сообщении.

Bloomberg подчеркивает, что обсуждение замены Оксаны Маркаровой, занимающей пост посла Украины в США с 2021 года, происходит на фоне охлаждения отношений между Киевом и Вашингтоном. Среди возможных преемников рассматриваются премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и глава Минэнерго Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Зеленский встретится в Риме со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом.

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