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10:21, 7 июля 2025Бывший СССР

Зеленский встретится со спецпосланником Трампа

Kyiv Post: Келлог намерен встретиться с Зеленским на этой неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог намерен на этой неделе отправиться в Рим, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

«Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Украине Кит Келлог планирует на этой неделе отправиться в Рим, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и принять участие в Конференции по восстановлению Украины», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в конференции примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также другие мировые лидеры.

4 июля Зеленский рассказал, что провел важный и полезный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили военную помощь США Украине и возможности систем противовоздушной обороны (ПВО).

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