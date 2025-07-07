Зеленский встретится со спецпосланником Трампа

Kyiv Post: Келлог намерен встретиться с Зеленским на этой неделе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог намерен на этой неделе отправиться в Рим, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

«Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Украине Кит Келлог планирует на этой неделе отправиться в Рим, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и принять участие в Конференции по восстановлению Украины», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в конференции примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также другие мировые лидеры.

4 июля Зеленский рассказал, что провел важный и полезный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили военную помощь США Украине и возможности систем противовоздушной обороны (ПВО).