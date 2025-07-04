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18:33, 4 июля 2025Мир

Зеленский рассказал об очень важном разговоре с Трампом. О чем они договорились?

Зеленский и Трамп обсудили поставки систем ПВО Украине и создание БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел важный и полезный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили военную помощь США Украине и возможности систем противовоздушной обороны (ПВО).

Украина и США договорились о работе над защитой неба

Зеленский рассказал, что поздравил Трампа и американский народ с Днем независимости и поблагодарил президента США за поддержку. Он напомнил, что стороны совместно проделали большую работу, и Киев поддерживает американские предложения о мире на Украине.

«Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире — о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились об ответной встрече наших команд», — поделился он подробностями разговора. Зеленский также заявил, что Украина готова к прямым проектам с США и считает это необходимым для безопасности.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Журналист Axios Барак Равид подтвердил, что Зеленский и Трамп обсуждали удары по Украине и возможности поставки средств ПВО. Их разговор длился 40 минут.

Накануне Трамп заявлял о недовольстве ходом урегулирования на Украине

Ранее Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. В частности, он отмечал, что прогресса в урегулировании конфликта нет. Он также сообщил, что обсудил с Путиным другие вопросы, в том числе Иран.

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Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли перед разговором Трампа с Зеленским говорила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов, ради своих интересов. По ее словам, это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

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